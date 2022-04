Heartland - Paradies für Pferde

16 Folgen

Mit der Ranch Heartland hat sich Pferdeflüsterin Marion einen Traum verwirklicht. Hier hilft sie Pferden in Not. Als sie bei einer dramatischen Pferde-Rettungsaktion stirbt, wirft das das Leben ihrer Töchter Lou und Amy völlig durcheinander. Fortan versuchen die Schwestern gemeinsam mit ihrem Großvater Jack die Ranch zu führen und vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Da bleiben auch zwischenmenschliche Konflikte nicht aus. Und auch so manches Problempferd findet seinen Weg nach Heartland, dem geholfen werden will. Werden die Schwestern die Herausforderungen meistern? Die kanadische Fernsehserie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Erfolgsautorin Lauren Brooke.