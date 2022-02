5 Folgen

Eltern, aber auch andere Betreuende z.B. in der Kita werden von Kindern immer wieder mit den großen Fragen über Leben, Tod und Gott konfrontiert. Nicht wenige Erwachsene sind ratlos und wissen keine rechten Antworten. Die religionspädagogische Sendereihe "Kleine Menschen, große Fragen" möchte helfen. In Einspielern und Experten-Talks geben Moderatorin Barbara Krenn und ihre Gäste Tipps für schwierige religiöse Themen und Situationen. Aufgezeichnet in der Alten Schmelzerei in Metzingen.