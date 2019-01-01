Wendepunkt

Gabriela hatte ein Nahtoderlebnis. Das hat ihre Sicht auf Gott und die Beziehung zu ihm noch mal in ein anderes Licht gerückt.
Astrid ist ein spontaner Mensch. Doch das war nicht immer so. Früher war sie von Ängsten und Schüchternheit geplagt. Heute spricht sie offen darüber, was sie verändert hat.
Melanie hat als Kind Missbrauch erlebt. Sie beschreibt, wie sie ihren Weg zur Vergebung gefunden hat.
Kai beschreibt sich als Suchender. Doch Alkohol und Drogen haben ihn fast verrückt gemacht. Er erzählt, wie Gott ihn gefunden hat, und wie das sein Leben verändert hat.
Gitta wurde von einer Nachbarin zur Zeltmission mitgenommen. Für sie der Beginn einer Reise mit Gott, auf der er sie zwar sehr verändert hat, sie aber auch mit ihren Fehlern liebt.