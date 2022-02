Avonlea - Das Mädchen aus der Stadt

5

( 5 ) Janets großer Auftritt Neu 58 MIN.

Der alljährliche Theaterwettbewerb spornt Hetty zu großem Ehrgeiz an. Nach vielen Jahren der Niederlage will sie endlich mit ihrem Stück gewinnen. Als sie die Hautrolle an Janet vergibt, freut diese sich zunächst sehr. Doch dann taucht die Schauspielerin Isabelle Carrington in Avonlea auf und bringt mit ihrem melodramatischen Gehabe nicht nur das Stück in Gefahr, sondern treibt auch alle beinahe in den Wahnsinn. Wird Hetty erkennen, wer wirklich den Erfolg ihres Stückes ausmachen kann?