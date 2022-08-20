Avonlea - Das Mädchen aus der Stadt: Ein Serienklassiker für die ganze Familie

Mit seiner Mischung aus warmherzigen Geschichten, historischen Details und starken Charakteren ist „Avonlea - Das Mädchen aus der Stadt“ ein zeitloser Klassiker. Die Serie spricht Zuschauer jeden Alters an und bietet eine nostalgische Reise in eine vergangene Zeit.

Saras Abenteuer in der ländlichen Idylle von Avonlea

Kanada, Anfang des 20. Jahrhunderts: Die Halbwaise Sara wird, nachdem ihr Vater in finanzielle Schwierigkeiten gerät, aus Montreal zu ihren Verwandten mütterlicherseits nach Prince Edward Island geschickt. In dem idyllischen Örtchen Avonlea muss sie sich erst einmal an ihre strenge Tante Hetty sowie an ihre Cousins und Cousinen gewöhnen, die zu Beginn auch nicht alle begeistert davon sind, dass das feine Stadtkind plötzlich bei ihnen wohnt. Aber nach und nach wird Sara in Avonlea heimisch und erlebt mit ihrer Familie zahlreiche Abenteuer, Herausforderungen und die alltäglichen Freuden des Lebens in einer ländlichen Gemeinschaft.

Lucy Maud Montgomerys Romanwelt als Vorlage für Avonlea

Die kanadische Fernsehserie „Avonlea - Das Mädchen aus der Stadt“ (Originaltitel: Road to Avonlea) basiert lose auf den Geschichten von Lucy Maud Montgomery, der berühmten Autorin von Anne auf Green Gables. Die Serie greift Figuren und Themen aus Montgomerys Werken auf und erweitert das Universum rund um das fiktive Avonlea, das erstmals in ihren Romanen eingeführt wurde. Besonders Fans von Anne auf Green Gables finden in der Serie eine vertraute, nostalgische Atmosphäre.

Produktion und Drehorte: Wie die Welt von Avonlea zum Leben erweckt wurde

Die Serie wurde von Kevin Sullivan entwickelt, der bereits mit der Verfilmung von Anne auf Green Gables internationale Erfolge feierte. Die Dreharbeiten fanden von 1990 bis 1996 statt und umfassten insgesamt sieben Staffeln mit 91 Episoden. Gedreht wurde hauptsächlich auf Prince Edward Island und in Ontario, Kanada. Als Kulisse für den Ort Avonlea diente Cavendish, wo Lucy Maud Montgomery einen großen Teil ihrer Kindheit verbracht hatte. Avonlea wurde vom Disney Channel in den USA und CBC in Kanada ausgestrahlt und erreichte weltweit ein breites Publikum. In Deutschland lief „Das Mädchen aus der Stadt“ erstmals 1997 auf Super RTL und seit Januar 2019 auf Bibel TV.

Liebenswerte Hauptfiguren, überzeugende Darstellung der Epoche: Das Erfolgsrezept von Avonlea

„Avonlea - Das Mädchen aus der Stadt“ wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen geschätzt und gewann zahlreiche Preise, darunter vier Emmy Awards und mehrere Gemini Awards, die kanadischen Pendants zu den Emmys. Besonders gelobt wurden die authentische Darstellung der Zeit, die Drehbücher und die schauspielerischen Leistungen.

Hauptdarstellerin Sarah Polley (Sara Stanley) wurde durch die Serie über Nacht bekannt. In der Rolle der strengen, aber herzensguten Tante Hetty King brilliert Jackie Burroughs. Außerdem hatten viele bekannte Schauspieler aus Kanada und darüber hinaus Gastauftritte in der Serie, darunter Colleen Dewhurst und Christopher Reeve.