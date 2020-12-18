Die Bibel gelesen

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(39)
Psalm 121: Ein treuer Hüter
5 MIN.
38
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Lukas 19,1-10: Der Zöllner Zachäus
5 MIN.
37
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Jona 4: Jonas Zorn
5 MIN.
36
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Jesaja 11,1-10: Der kommende König und sein Reich
5 MIN.
33
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Apostelgeschichte 17,16-34: Paulus in Athen
5 MIN.
32
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Apostelgeschichte 2,37-47: Die erste Gemeinde
5 MIN.
31
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Jesaja 52,13-53,12: Der Knecht Gottes leidet für andere
5 MIN.
30
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Sprüche/Sprichwörter 3,13-26: Vom Wert der Weisheit
5 MIN.
29
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Matthäus 4,1-11: Versuchung Jesu
5 MIN.
28
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Markus 4,35-41: Die Jünger und der Sturm
5 MIN.
27
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Matthäus 12,1-14: Jesus und der Sabbat
5 MIN.
26
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Matthäus 6,5-15: Über das Beten
5 MIN.
25
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Jesaja 9,1-6: Der Friedefürst
5 MIN.
24
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Hiob/Ijob 1,1-22: Hiob und seine Not
5 MIN.
23
(23)
Matthäus 3,1-17: Johannes der Täufer
5 MIN.
21
(21)
Apostelgeschichte 2,1-13: Pfingsten
5 MIN.
20
(20)
Apostelgeschichte 1,4-14: Himmelfahrt
5 MIN.
19
(19)
Matthäus 28,1-20: Auferstehung Jesu
5 MIN.
18
(18)
Markus 15,29-39: Kreuzigung Jesu
5 MIN.
17
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5. Mose/Deuteronomium 30,11-20: Gottes Gebot bedeutet Leben
5 MIN.
16
(16)
1. Mose/Genesis 1,1-2,4: Die Erschaffung der Welt
5 MIN.
15
(15)
Psalm 139: Der Mensch und der allwissende Gott
5 MIN.
14
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Lukas 10,25-37: Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter
5 MIN.
10
(10)
Markus 12,28-34: Das wichtigste Gebot
5 MIN.
8
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Philipper 2,1-11: Das große Vorbild
5 MIN.
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