Ein paar Minuten mit Joyce Meyer

Eine Minute mit Joyce Meyer: Hoffnung dürfen sich Christen nicht stehlen lassen. Etwas Gutes wartet auf sie.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Durch Worte bringen hoffnungsvolle Menschen ihre Zuversicht zum Ausdruck.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Christen sollten Gottes Verheißung verstrauen wie Abraham.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Das, was Menschen sagen, dringt durch ihre Ohren in sie und verändert sie von innen.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Hoffnung im biblischen Sinne ist eine zuverlässige Erwartung aus Glauben an Gottes Verheißung.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Wir können Gutes in unserem Leben erwarten. Christen sollen zuversichtlich bleiben.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Christen sollen Gott mit Freude dienen. Sie verleiht ihnen Kraft und Energie.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Worauf sollen Christen ihr Vertrauen setzen?
Eine Minute mit Joyce Meyer: Christen können zu ihren Fehlern stehen. Einen Fehler zu machen, macht einen Menschen nicht zum Fehler.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Gott wirkt in uns und gibt uns Mut, nach vorn zu gehen.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Gott wird sich um die Christen kümmern.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Christen brauchen sich wegen ihrer Schuld bei Gott nicht zu sorgen, Jesus hat sie auf sich genommen.
Eine Minute mit Joyce Meyer: "Viele Menschen versagen, weil sie nicht den Mut haben, zu sein, wie sie sind."
Eine Minute mit Joyce Meyer: Eine heilige Entschlossenheit macht Christen unaufhaltsam.
Warum erstellt eigentlich niemand eine Liste von Dingen, die man für andere getan haben will, bevor man sitrbt? Fragt Joyce.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Erst der, der nicht mehr allein an sich selbst denkt, kann Zufriedenheit finden.
Zwei Minuten mit Joyce Meyer: Wenn wir ganz nah an Gott bleiben, wird er all unser Potenzial entwickeln.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Was ist das Wichtigste, wenn man von Gott gebraucht werden möchte?
Eine Minute mit Joyce Meyer: Christen sollten schon auf ihr Äußeres achten, allerdings darf es keine Priorität haben.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Gott kümmert sich nicht um Äußerlichkeiten.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Gott macht Christen entschlussfreudig. Sie sollen ihren eigenen Weg wählen.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Wer sich auf Gottes Führung verlassen will, der soll auch sein Wort kennen.
Eine Minute mit Joyce Meyer: Christen sollen ihr Leben als Ganzes betrachten und sich nicht auf seine Härten fokussieren.
Eine Minute mit Joyce Meyer: "Man muss kein Einstein sein, um 5 Dinge zu finden, für die man dankbar sein kann."
Eine Minute mit Joyce Meyer: Der Heilige Geist kann uns leiten, wenn wir bereit sind, die Komfort-Zone zu verlassen.