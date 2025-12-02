Das Matthäus-Evangelium

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( 14 ) Kapitel 14 12 MIN.

Fünf Brote und zwei Fische sind für Jesus genug, um damit mehr als 5000 Menschen zu Essen zu geben. Kurz darauf erleben die Jünger, wie Jesus einen Sturm stillt und Petrus auf dem Wasser gehen lässt. Spätestens da wird ihnen klar: Jesus ist wirklich der Sohn Gottes!