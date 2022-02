20 Folgen

Eine Frau, die ihren Sohn bei einem Unfall verliert, ein Mann, der in Afrika von Rebellen gefangen genommen wird, ein magersüchtiges Mädchen, ein krimineller Millionär im Rollstuhl, ein Hippie auf Sinnsuche in Indien. Sie alle haben ihre ganz eigenen, einzigartigen Erfahrungen mit Gott gemacht, haben erlebt, wie er sie aus höchster Not gerettet, ihnen Trost, Frieden und Freude geschenkt und ihnen geholfen hat, über sich selbst hinauszuwachsen. In kurzen Interviews berichten sie von den Hochs und Tiefs in ihrem Leben und davon, was ihnen wirklich geholfen hat.