32

( 32 ) im Januar 2022: Gott schenkt uns Ruhe 14 MIN.

Der Sonntag ist bis heute der Tag der Ruhe und um Ruhe geht es auch in der diesjährigen Allianzgebetswoche unter dem Thema "Sabbat - Leben in Gottes Rhythmus". Was damit gemeint ist, erklärt Dr. Reinhardt Schink von der "Evangelischen Allianz Deutschland" im Gespräch mit Moderator Matthias Brender.