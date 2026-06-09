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( 79 ) Er liebt dich – Die Geschichte hinter Deutschlands großer Plakat-Kampagne 14 MIN.

Warum hängen diese Plakate überall? Was hat es damit auf sich? In dieser Sendung wird gezeigt, wie es zur großen deutschlandweiten Kampagne kam und wie diese Sätze entstanden sind. Warum haben genau diese Titel gewonnen – aus 48 möglichen? Vom ersten Test bis zur fertigen Gestaltung mit Werbeprofi Heiko Rafflenbeul ist alles dabei. Auch die Antwort auf die Frage, warum „Liebesleben" mehr Menschen anspricht als „erfülltes Leben".