( 12 ) Lars Peter 25 MIN.

Daniel Schneider besucht den Musiker und Produzenten Lars Peter in seinem Studio. Obwohl er sonst lieber für andere Musiker produziert und im Hintergrund bleibt, hat Lars Peter kürzlich ein eigenes Album mit dem Titel "Immer weiter" herausgebracht, in dem es um seinen persönlichen Glauben an Gott geht. Im Gespräch geht er genauer darauf ein, was ihn dazu bewegt hat, "raus aus der zweiten Reihe" zu treten.