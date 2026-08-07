Der Talk mit Thomas Meyerhöfer

Warum Superfromm? Hat Thomas Meyerhöfer nur besonders fromme Christen zu Gast? Nein, es sind Menschen, die mit beiden Beinen im ganz alltäglichen Leben stehen. Trotz ihres Glaubens an Gott gehen sie durch Höhen und Tiefen. „Immer weiter“ lautet das Motto des Superfromm-Moderators, „man kommt irgendwie durch“.

Gottes Nähe in guten und schlechten Zeiten

Mit seinen Gästen spricht er über schöne, bewegende, herausfordernde und manchmal auch traurige Lebensmomente. Vor dem Mikrofon von Superfromm sitzen immer wieder unterschiedliche Persönlichkeiten. Sie haben Unglaubliches erlebt, mutige Entscheidungen getroffen und sind dabei nicht selten an ihre Grenzen gestoßen. Am Ende eines Gesprächs stellt Meyerhöfer seinem Gegenüber immer die gleiche Frage: „Wenn du an einer großen Straße ein Plakat aufhängen könntest, was würdest du darauf schreiben?“

Nicht immer haben die Geschichten bei Superfromm ein Happy End. Doch es sind authentische und lebendige Zeugnisse, die zeigen, dass Gott in guten wie in schlechten Zeiten nie weit weg ist.

Aus der Dunkelheit ins Licht: Die Inspiration für Superfromm

Thomas Meyerhöfer selbst ging in seinem Leben durch Höhen und Tiefen. Von 2010 bis 2017 erlebte der ehemalige Polizeibeamte einen mentalen Tiefpunkt. Doch selbst in seinen dunkelsten Momenten merkte er, dass Gott sein Licht war. Er schaffte es aus der Abwärtsspirale heraus – aus dem Wunsch, die Lebensgeschichten von Menschen zu hören, denen es ähnlich erging, entstand Superfromm. Im Kurzinterview mit Bibel TV hat er persönliche Glaubensfragen humorvoll beantwortet.

Eine Produktion von LifeHouse e. V.

„Am Anfang waren es ein iPhone und eine kleine Canon G7X. Dazu noch ein umständlich zu bedienender Recorder, um den Ton aufzuzeichnen. Das hielt mich nicht davon ab, Fremde zu bitten, ihre Geschichten vor Kamera und Aufnahmegerät zu erzählen.“, erzählt Thomas Meyerhöfer über sein Format Superfromm. Seit 2020 spricht er jede Woche mit einem neuen Gast. Die Gespräche werden sowohl im Podcast- als auch im Videoformat zur Verfügung gestellt.

Superfromm ist eine Produktion von LifeHouse e.V. unter Leitung von Thomas Meyerhöfer und wird ausschließlich über Spenden finanziert.