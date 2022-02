71

( 71 ) Mein Kampf gegen den Rassismus 26 MIN.

Ein junger Schwarzer erlebte die Rassendiskriminierung der 60er Jahre in Amerika hautnah mit. Ein Neonazi schürt den Hass gegen "Ausländer". Was die Begegnung mit Gott in ihrem Leben bewirkte erzählen sie in der heutigen Sendung.