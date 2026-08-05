Das Magazin über Gott und den Glauben

Sucht, Krankheiten oder Beziehungskrisen – bei Erlebt TV geht es um bewegende Lebensgeschichten. Menschen erzählen von einzigartigen Erlebnissen. Eins haben sie alle gemeinsam: In ihren dunkelsten Momenten begegneten sie Gott und fanden dadurch neue Hoffnung. Die Sendung inspiriert dazu, Situationen zu meistern, die ausweglos erscheinen. Die hier gezeigten Schicksale können ermutigen und das Vertrauen in einen lebendigen, liebenden Gott stärken.

Pastor Andreas Waldmann moderiert das Magazin gemeinsam mit Sabine Bhandari, Mirjam Nitsch oder Marzia Plichta. Andreas Waldmann gibt außerdem in jeder Sendung ermutigende Denkanstöße, die das Gesehene in der Bibel verankern.

Die Gebetshotline

Immer wieder hinterlassen die gezeigten Geschichten einen nachhaltigen Eindruck. Im Rahmen der Sendung wird Zuschauenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz deshalb die Möglichkeit gegeben, über eine Gebetshotline (Verlinkung: https://cbndeutschland.org/de/gebetshotline/) mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verbindung zu treten und ihre eigene Geschichte zu teilen.

Eine Produktion von CBN Deutschland

Erlebt TV (ehemals „Club700“) ist ein Magazin von CBN Deutschland, das seit 2007 produziert wird. Inspiriert ist es durch den amerikanischen Vorreiter „The 700 Club“ von CBN.

Humanitäre Projekte

Das Hilfswerk „Operation Blessing“ von CBN macht es sich zur Aufgabe, Menschen auf der ganzen Welt durch humanitäre Projekte und Katastrophenhilfe aus Notlagen zu helfen. Bei Erlebt TV werden kurze Beispiele gezeigt, wie dies ganz praktisch aussehen kann.