30 Jahre Friedliche Revolution

6 Folgen

Selten gab es in Deutschland so viel Anlass zu jubeln wie am 9. und 10. November 1989, als sich völlig unerwartet der Eiserne Vorhang öffnete, der unser Volk Jahrzehnte trennte. Dazu haben in der DDR besonders Christen beigetragen. Sie ermöglichten eine bislang weltweit einmalige Revolution: mit Gebeten, Andachten und Kerzen. Die Schönblick Konferenz will einerseits zurückblicken mit Repräsentanten dieser Friedlichen Revolution sowie Opfern des SED-Regimes. Andererseits soll es um eine Bilanz und einen Ausblick gehen: Was ist gelungen, und wo sollte sich etwas ändern? Wie können Ost und West gemeinsam die Zukunft gestalten? Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen.