So lebt sich's gut

Hingabe - wie geht das? Das erklärt Doris Schulte in dieser Sendung. Es geht um echte Beziehungen und das Hören auf Gott…
Gottes Zusagen lassen uns über uns hinauswachsen. Wie wagt man in Krisen den ersten Schritt? Das Beispiel Josua zeigt, wie Vertrauen und Gottverbundenheit gelingen.
Doris Schulte macht sich Gedanken - über Konventionen und darüber, ob man diese außer Acht lassen kann, um das zu tun, was Gottes Wille ist.
Wie gelingt es, die positiven Seiten des Lebens wieder stärker in den Blick zu nehmen? Doris Schulte hat Tipps.
Die Zeiten sind schwieriger geworden. Gibt es einen Weg, wie wir uns trotz allem pudelwohl fühlen können?
"Lass sie doch in Ruhe" - Doris Schulte spricht über die Macht, die diese wenigen Worte haben und darüber, was sie heute noch bedeuten…
In der Stille warten und wachsen - das ist nicht einfach, aber Doris Schulte gibt in dieser Sendung Ratschläge, wie das gelingen kann.
In dieser Sendung spricht Doris Schulte über irdische und himmlische Schätze. Es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen.
Doris Schulte erzählt in ihrer Andacht, warum die Bibel einzigartig, zuverlässig sowie aktuell ist und wie sie uns im Leben begleiten kann.
Woran kann ein Mensch festmachen, dass er gesegnet ist? Doris Schulte erzählt in ihrer Andacht über die Verheißungen, die Gott uns macht.
Doris Schulte erklärt, warum Christen keine Individualisten sein sollen, sondern dass der Teamchef Jesus ein perfektes Team aufstellen möchte.
Mama gibt nicht einfach auf! Auch mit 96 Jahren hat die Mutter von Doris Schulte noch Veränderungswünsche, die sie mit Gott zusammen anpackt. Sind wir auch so dynamisch, wenn Gott an unserem Charakter arbeiten möchte?
Doris Schulte veranschaulicht Salomos Reflexionen im Buch Prediger.
Viele Menschen haben zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Doris Schulte spricht über die Wichtigkeit von Freiräumen und darüber, wie wir bei Gott auftanken können.
Die Stürme in unserem Leben lassen Scherben zurück. Manchmal fliegt uns alles um die Ohren. Doris Schulte stellt hierzu einen interessanten Vergleich auf.
Warum tragen wir Masken? Doris Schulte spricht über den Zufluchtsort, den wir Menschen brauchen und wie wir ihn finden.
Was macht Weihnachten aus? Gott wird Mensch und macht sich ganz klein. Darüber, und wie sie mit ihrer Familie Weihnachten feiert, spricht Doris Schulte.
Doris Schulte erklärt, welche Aufgaben örtlicher Gemeinden sie für unverzichtbar hält und warum.
Gottes Stimme kann uns helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Doris Schulte zeigt auf, wie das gelingen kann.
Doris Schulte wird sich damit beschäftigen, wie man eigentlich mit bösen Menschen umgeht, gönnt man ihnen etwas? Wünscht man ihnen Schlechtes? Wie kann man es schaffen für sie zu beten?
Am Beispiel der Funktionsweise eines Stausees veranschaulicht Doris Schulte die Wechselwirkung von Nehmen und Geben und - auch auf geistlichem Gebiet.
Doris Schulte predigt über das Thema Berufung.
Hat unser Handeln hinter verschlossenen Türen auch Auswirkungen darauf, wie die Menschen uns als Christen wahrnehmen? Doris Schulte und Detlef Eigenbrodt klären diesen Zusammenhang.
Manchmal muss man sich selber einen Eindruck davon verschaffen, was man bekommt. Über eine Testphase ganz besonderer Art spricht Doris Schulte.
Doris Schulte ermutigt dazu, als Beschenkte zu leben und erklärt, wie das auch unabhängig von der Weihnachtszeit gelingen kann.