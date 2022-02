So lebt sich's gut

35 Folgen

Eine frische, moderne Sendereihe von NEUES LEBEN, bei der das Wort Gottes und das Leben der Zuschauer im Mittelpunkt stehen. Doris Schulte, Autorin, gefragte Rednerin und Evangelistin, spricht über Themen, die ihr besonders am Herzen liegen. Dabei wird sie in jeder Sendung auch Rede und Antwort stehen. So gibt es für den Zuschauer zuerst eine alltagstaugliche und lebensnahe Kurzpredigt, gefolgt von einem Gespräch mit Detlef Eigenbrodt, Theologe und Kommunikationsberater, der nachfragt und auch hinterfragt und so das Thema vertieft. Hält die Bibel, was sie verspricht? Lebt es sich damit wirklich so gut?