So lebt sich's gut

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( 65 ) Wenn die Liebe die Liebe bestimmt 24 MIN.

Mama gibt nicht einfach auf! Auch mit 96 Jahren hat die Mutter von Doris Schulte noch Veränderungswünsche, die sie mit Gott zusammen anpackt. Sind wir auch so dynamisch, wenn Gott an unserem Charakter arbeiten möchte?