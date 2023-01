Die Kinderklinik

6 Folgen

In Rom kümmert sich der engagierte Kinderarzt Dr. Paolo Magri (Massimo Dapporto) aufopferungsvoll um seine kleinen Patienten. Ob sie an Diabetes, Herzschwäche, Magersucht oder Krebs leiden, er versucht ihnen allen ein guter Arzt und auch ein guter Freund zu sein. Als die Stelle des Oberarztes besetzt werden soll, hofft Dr. Magri die Stelle zu übernehmen. Doch die Stelle bekommt Angela Mancinelli (Katharina Böhm), die ganz neu im Team dabei ist. Da sind Konkurrenzkampf und Reibereien vorprogrammiert. Schließlich wird ihnen jedoch klar, dass es um etwas geht, dass ihnen beiden am Herzen liegt - Kindern zu helfen.