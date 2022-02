Ein Hauch von Himmel

Monica (Roma Downey) ist ein Engel in Ausbildung. Gemeinsam mit ihrer Supervisorin Tess (Della Reese) wird sie auf die Erde geschickt, um Menschen in Not zu helfen. Doch auch als von Gott gesandter Engel ist es gar nicht so leicht, den Menschen beizustehen, ihren Schwierigkeiten ins Auge zu sehen und ihr Leben zum Besseren zu wenden. John Masius Erfolgsserie ist mit Roma Downey und Della Reese nicht nur hervorragend besetzt. Sie wurde elfmal für den Emmy und dreimal für den Golden Globe nominiert. Auch Fans der Stimme von Della Reese gehen nicht leer aus. Della Reese sang den Titelsong der Serie "Walk with You".