Eine himmlische Familie

Pfarrer Eric Camden (Stephen Collins) und seine Frau Annie (Catherine Hicks) haben mit ihren 5 Kindern und Hund Happy alle Hände voll zu tun. Mit vielen unter einem Dach zu leben, stellt nicht nur die Eltern immer wieder vor Herausforderungen. Auch Geschwisterliebe will gelernt werden. Zum Glück ist Vergebung im Hause der Camdens nie weit. Die zu Herzen gehende Serie von Brenda Hampton zeigt das Alltagsleben in einer christlichen Großfamilie und führt dabei durch alle Stationen des Lebens. Für die Verarbeitung schwieriger Themen, mit denen junge Leute auf dem Weg ins Erwachsenwerden konfrontiert werden, hat die Familienserie zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Durch ihre Rolle als Tochter Mary Camden erlangte die Schauspielerin Jessica Biel Berühmtheit. Hinweis: Der Schauspieler, der in der Serie „Die Himmlische Familie“ den guten Pastor spielt, hat in den letzten Jahren zugegeben, junge Mädchen sexuell belästigt zu haben. Und wer selbst Ähnliches erlebt hat, für den kann diese Serie große Schwierigkeiten bis hin zur Retraumatisierung bereiten. Das wollen wir nicht, deshalb beenden wir die Ausstrahlung im Fernsehen mit dem Ende der ersten Staffel, weil wir wollen, dass jede Sendung auf dem Fernsehkanal Bibel TV Menschen guttut, wann auch immer jemand spontan einschaltet. Für diejenigen, die sich im Bewusstsein um diesen Sachverhalt dennoch diese Serie anschauen wollen, stellen wir weiterhin vier Folgen jeden Donnerstag in der Online-Mediathek zur gezielten Auswahl zur Verfügung – so bleibt jedem die freie Wahl. Mehr Infos: www.bibeltv.de/hf