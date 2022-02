Was genau ist denn an Gründonnerstag wirklich "grün"? Was wird an Fronleichnam gefeiert? Und warum müssen sich die Apostel Philippus und Jakobus einen Feiertag teilen? Theologe Daniel Deman und Moderator Matthias Brender gehen den Ursprüngen und Bedeutungen der verschiedenen Feiertage im Kirchenjahr auf den Grund.