( 7 ) Ulrike Brandt 23 MIN.

Timo Pickhardt begrüßt in der heutigen Sendung Ulrike Brandt in seinem Studio. Sie arbeitet als Krankenschwester in einem Altersheim und berichtet von ihren Erfahrungen während der Corona-Krise. Außerdem erzählt sie aus der Zeit, in der sie mit ihrer Familie in Pakistan gelebt und dort gearbeitet hat. Basierend auf ihren eigenen Erlebnissen spricht sie darüber, wie man Krisen in Beziehungen überwinden kann.