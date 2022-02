Home Church Message

44

( 44 ) MADE TO WORSHIP - Geschaffen für Anbetung 25 MIN.

Menschen bringen Opfer und fahren zu heiligen Stätten. Viele Menschen beten irgendetwas an. Die dabei entscheidende Frage ist: Wen oder was beten wir an? Über diese Frage spricht Anton Svoboda in seiner Predigt und darüber, warum wir Menschen überhaupt anbeten.