Die Predigtreihe aus Salzburg

„Dein Abenteuer mit Gott!“ Das ist das Motto von SUNDAYmorning – dem Predigtformat „Home Church Message“ aus der Home Church Salzburg. Jeden Sonntag halten Sprecherinnen und Sprecher der Home Mission Base eine inspirierende Predigt. Im Fokus steht dabei, jungen Menschen zu helfen, ihre Vision im Leben zu entdecken.

Gott im Alltag erfahren

Das Sprecherteam besteht aus Patrick Knittelfelder, Lisa Perwein, Bernadette Lang, Anton Svoboda und vielen mehr. Sie alle sind überzeugt: Es lohnt sich, das Abenteuer mit Gott zu wagen! Aus immer wieder neuen Perspektiven zeigen sie, wie Gott im Alltag erfahrbar wird, wie groß seine Gnade mit den Menschen ist und warum man niemals die Hoffnung verlieren sollte. Dabei scheuen sie sich nicht, auch ihre eigenen Erfahrungen zu teilen.

Eine moderne Kirche mit vielfältigen Projekten

Die Home Church ist Teil der Home Mission Base, die ihren Platz im Herzen Salzburgs hat. Neben dem SUNDAYmorning-Gottesdienst stehen Jüngerschaft und Leadership im Zentrum von HOME. Auf einer Akademie wird es jungen Menschen ermöglicht, herauszufinden, was die „Nachfolge Christi“ für sie persönlich bedeutet. Mit Projekten wie dem 24/7 Gebetshaus oder „La Cantina“, einem Café, dessen Türen für jeden geöffnet sind, soll die Liebe Gottes außerdem ganz praktisch in den Alltag von Menschen integriert werden.

Teil von Loretto

Die Home Church gehört der Loretto Gemeinschaft an. Loretto ist eine katholische Bewegung aus Österreich, bei der es vor allem um eine persönliche Beziehung zu Gott sowie zeitgemäße Umsetzung der apostolischen Berufung geht.