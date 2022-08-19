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( 18 ) Trailer: Das Lukas-Evangelium (Lumo) 1 MIN.

"Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde." So lauten die berühmten ersten Worte der Weihnachtsgeschichte im Evangelium nach Lukas. Es berichtet von Jesu Wirken auf der Erde und erzählt viele seiner Gleichnisse. Gestützt auf die neuesten theologischen, historischen und archäologischen Forschungsergebnisse bietet Regisseur David Battys Spielfilm eine anschauliche Darstellung der biblischen Ereignisse.