Christliche Impulse für den Glauben im Alltag

Wie kann man Gottes Stimme im Alltag hören? Mit welcher Routine schafft man es, täglich in der Bibel zu lesen? Und wer ist eigentlich der Heilige Geist? Um diese und viele weitere Fragen geht es beim Coffee Talk, dem wöchentlichen Impuls von Pastor Konrad Blaser auf Bibel TV. Fragen aus dem Alltag beantwortet er mit anschaulichen Beispielen aus der Bibel und praktischen Tipps. Es ist ihm ein Herzensanliegen, Menschen zu helfen, in ihrem Glaubensleben voranzukommen.

HOPE & LIFE – Eine Kirche „am Puls der Zeit“

Die Hope & Life Church ist eine Freikirche in Emmental in der Schweiz. Gegründet wurde sie von dem Ehepaar Konrad und Andrea Blaser – bis 2017 war sie unter dem Namen ICF Emmental bekannt. Die Gemeinde vertritt klare, biblisch fundierte Werte und Ziele. Das Pastorenpaar ermutigt Menschen dazu, gemeinsam mit Gott ihre Träume zu verwirklichen. Dabei achten sie darauf, mit ihrer Kirche am „Puls der Zeit“ zu bleiben und positive Veränderung in die Gesellschaft zu bringen.