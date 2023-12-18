Welches ist das wichtigste Gebot? Diese Fangfrage richten die Pharisäer an Jesus. In seiner Antwort stellt Jesus die Liebe in den Mittelpunkt. Christoph Funke erklärt, warum.
Jeder kann im Leben scheitern. Jesus Christus zeigt den Weg, wie das Fundament eines Lebens Festigkeit erhalten kann, auch wenn es in der Vergangenheit aus dem Ruder gelaufen ist.
Nobody is perfect, weiß Christoph Funk. Wie man es mit der Hilfe von Jesus Christus schafft, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, das erzählt er in der heutigen Sendung.
Das Leben ist wie ein Grundstück, dass man vermessen muss, um ein ideales Haus darauf zu bauen. Christoph Funke erklärt, wie das funktionieren kann.
Wie führt man ein erfülltes Leben? Philosophen, Theologen und Naturwissenschaftler diskutieren darüber seit Jahrtausenden. "Wie bei jedem Problem die Anleitung des Herstellers lesen", meint Christoph Funk.