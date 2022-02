erlebbar - Kirche in Potsdam

4

( 4 ) Gottes Grundmelodie in meinem Leben 10 MIN.

Gibt es einen Gott? Mancher von uns hat sich diese Frage angesichts eines spektakulären Sonnenaufgangs im Gebirge bereits gefragt. Und das Beste ist: Dieser unfassbar große Schöpfergott, der so viel Schönheit erdacht hat, ist für uns nicht in unerreichbarer Ferne. Er hat in jeden von uns eine Grundmelodie hineingelegt, die mal lauter, mal leiser, aber immer vorhanden ist. Diese Grundmelodie ist Gottes Gegenwart. Und er hat sie in unser Herz gelegt, damit wir nach ihm suchen. - Impuls mit Christoph Fuchs.