Die Bibel (Miniserie)

22 Folgen

Als Schauspielerin Roma Downey ("Ein Hauch von Himmel") und ihr Mann Reality-TV-Produzent Mark Burnett ("The Apprentice") sich entschlossen, die Bibel neu zu verfilmen, hatten sie die Vision, vielen Menschen, die die Bibel nicht kennen, ihre wertvollen Geschichten und Botschaften filmisch näherzubringen. "Die Inspiration kam in Form eines Flüstern im Herzen", so beschreibt Roma Downey den besonderen Moment, "Mark und ich haben uns bei einer Tasse Kaffee hingesetzt und darüber gesprochen." Aus diesem Flüstern ist zunächst die 10-teilige Miniserie "Die Bibel" ("The Bible") entstanden. Hochwertig produziert und hauptsächlich in Marokko gedreht erreichte die Serie, die viele Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament filmisch rekonstruiert, bei der US-amerikanischen Erstausstrahlung im History Channel Rekordeinschaltquoten. Daher entstand 2014 die zweite Staffel "Die Bibel - Wie es weitergeht" ("A.D.: The Bible Continues"). Sie knüpft nahtlos an die Geschehnisse der ersten Staffel an, wurde aber mit anderen Darstellern besetzt.