Heimat finden mit Anne

( 9 ) Ein undurchdringliches Dunkel (Staffel 3 Folge 9) 4 MIN.

Es gibt zahlreiche Situationen, die es einem nicht leicht machen, mutig zu sein und für Recht und Gerechtigkeit einzustehen. Zum Glück gibt es da jemanden, der genau dann das Ruder übernehmen kann, wenn man selber nicht mehr weiter weiß, hilflos ist. Man muss ihn nur in sein Leben lassen und die schwierigen Entscheidungen in seine Hände legen. Wer dieser Helfer in der Not ist und wie man ihn um Hilfe bitten kann, darüber spricht Gabriel Häsler.