14

( 14 ) Der heilige Martin von Tours 15 MIN.

Der heilige Martin von Tours ist hierzulande einer der volkstümlichsten Heiligen überhaupt. Das liegt sicherlich an dem Brauchtum, das sich um seinen Festtag am 11. November entwickelt hat. Aber auch an den Legenden, die vielen Gläubigen auch in einer Zeit abnehmender christlicher Religiosität noch präsent sind. Über diese spannende Person und ihre Wirkung bis in unsere Tage spricht Volker Niggewöhner mit Manfred Becker-Huberti, Theologe und Experte für Heiligenverehrung.