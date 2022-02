8

( 8 ) Mein Onkel, der Leopardenmann 15 MIN.

Kurt Arbeiter ist österreichischer Journalist und Radiomoderator. Als Berufsoffizier des österreichischen Bundesheeres hat er darüber hinaus an friedenserhaltenden Einsätzen der Europäischen Union in der Demokratischen Republik Kongo, dem Tschad, der Zentralafrikanischen Republik und in Somalia teilgenommen. Dabei hat er viele reale und surreale Kurzgeschichten verfasst, die einiges über die "Seele Afrikas" und die Schwierigkeiten der westlichen Entwicklungshilfe erzählen. In seinem Buch "Mein Onkel, der Leopardenmann" sind diese Geschichten reich bebildert zusammengestellt. Moderator André Stiefenhofer spricht mit dem Autor über sein Buch.