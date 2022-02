Weitblick - Christliches Leben global

Die Sendereihe "Weitblick" analysiert die Entwicklung eines Landes oder einer Region. Dabei steht die geistige und geistliche Entwicklung im Vordergrund. Die Lage der Christen und die weltweite Hilfe von KIRCHE IN NOT werden beleuchtet. In der Zeit der Globalisierung wird es immer wichtiger, die geistigen Triebkräfte zu kennen, die in einer Region am Werk sind und sich auch politisch auswirken.