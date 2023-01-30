Glaube am Morgen

Den Tag bewusst mit Gott beginne

Die ersten Schritte des Tages ganz bewusst mit Gott gehen und den Glauben in den Alltag holen - das ist die Einladung des Teams der Creativen Kirche aus Witten, entweder täglich im TV oder jederzeit in der Mediathek.

Eine warme und einladende Atmosphäre

Dazu sind wir ins Wohnzimmer der Creativen Kirche eingeladen, in dem die Atmosphäre warm, hell und locker ist. Startpunkt ist die Bibel, Gottes Wort. Daraus lesen Theologe Matthias Kleiböhmer oder Pfarrer Daniel Hobe einige Bibelverse vor.

Tiefgehende Gespräche über den Bibeltext

Um die Themen des Bibeltextes tiefgehender zu betrachten, sprechen sie mit wechselnden Gästen über Fragen, Probleme und Erfahrungen damit. Die Themen sind so vielfältig wie das Leben.

Zum Beispiel: Wie geht man mit Trauer um, und was ist Gottes Rolle dabei? Was braucht man wirklich im Leben? Seelisch gesund durch die Krise? Wie kann man Hoffnung gegen die Realität verteidigen? Oder auch: Warum fasten?

Musik als Wegweiser nach oben

Zwischendurch geben Anbetungslieder die Möglichkeit, den Blick auf Gott zu richten. Die MusikerInnen loben Gott mit modernen Lobpreisliedern, Gospelsongs, meist begleitet von Piano und Gitarre.

Mit Gebet in den Tag starten: Ehrlich und locker mit Gott sprechen

Wer den Tag mit Gott beginnen möchte, nimmt sich Zeit mit ihm zu sprechen, und daher ist das Gebet ein selbstverständlicher Teil des Programms. Auch dabei ist die Lockerheit zu spüren und Ehrlichkeit ist die Grundlage.

Wohnzimmergottesdienste: aus der Pandemie-Not geboren

Die Wohnzimmergottesdienste sind während der Pandemie entstanden. Als die Mitglieder der Kirche sich nicht mehr persönlich begegnen durften, haben sie angefangen, aus ihren Wohnzimmern Gottesdienste zu senden. Das Konzept ging auf, sodass sie weitergemacht haben und mittlerweile fest etabliert sind.

Chormusical als jährliches Highlight

Da Musik ein so großer Teil der Creativen Kirche ist und nichts das gemeinsame Singen und Loben für sie ersetzen kann, veranstaltet sie jährlich ein Chormusical. Das ist ein Event in mehreren Städten Deutschlands, welches durch Mitsingen der Besucher zu einem riesigen Chor-Erlebnis wird. Viele Menschen haben bisher die Shows Martin Luther King, 7 Worte vom Kreuz, Luther oder die Pop-Oratorien miterlebt. Für Ende 2024 steht die Produktion „Betlehem“ auf dem Programm.