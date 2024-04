9

( 9 ) "Die Neue Induktive Studienbibel" 5 MIN.

Matthias Brender testet verschiedene Studienbibeln, um eine Entscheidungshilfe zu geben. In dieser Folge ist "Die Neue Induktive Studienbibel" im Test: Diese Bibel lädt zum interaktiven Lesen und einem vertiefenden Bibelstudium ein. Notizen und Unterstreichungen sind explizit erwünscht. Mit den drei Leitfragen "Was steht da?", "Was ist gemeint?" und "Was sind die Konsequenzen für mich persönlich?" will sie die Bibel aus sich selbst heraus auslegen.