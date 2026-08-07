Was ist IDEA TV?

IDEA TV ist eine Sendung mit christlichem Blick auf Politik, Weltgeschehen und Kirchenereignisse, tagesaktuell und das alles in nur drei Minuten.

Die Sendung IDEA Nachrichten

Die Themen der Fernsehsendung reichen von innerkirchlichen Bewegungen und Konferenzen über christliche Standpunkte zu politischen Themen und Gesetzen bis hin zu weltweiten Hilfsaktionen, zum Beispiel für Christen, die für ihren Glauben in anderen Ländern im Gefängnis sind. Wechselnde Moderator/innen präsentieren die aktuellen Schlagzeilen. Experten äußern sich in Interviews zu brisanten Themen und Studien oder Umfragen geben einen Einblick in die Meinung der Bevölkerung, aufgeschlüsselt nach Konfessionen.

Wer steckt hinter IDEA?

IDEA ist ein Nachrichtendienst mit Fokus auf christlich relevante Themen. Die theologisch konservative Ausrichtung gründet sich auf den Glaubenswerten der Evangelischen Allianz. Finanziell ist IDEA unabhängig und trägt sich durch Spenden und Anzeigen im Printbereich. Produziert wird die TV-Sendung zurzeit von TV-BW Medienproduktionen in Pforzheim.

Nicht nur eine Fernsehsendung

Neben täglichen News gibt es von der IDEA Nachrichtenagentur außerdem ein Wochenmagazin in Print, den Podcast IDEAlisten und eine Videoserie auf YouTube namens KÖNIGSKINDER, in der bekannte christliche Persönlichkeiten aus ihrem Leben mit Gott erzählen.