liveline unterwegs

Unterwegs in den schönen Kirchen Lauenburgs. Der virtuelle Gottesdienst der Kirchengemeinde in St. Jürgen und des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg führt im Sommer an ganz besondere Orte im Norden Deutschlands. Das #liveline-Team aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen hat sich im Herzogtum Lauenburg umgeschaut und zwar an folgenden Orten: Ziethen, Brunstorf, Kuddewörde, Berkenthin und Seedorf sowie der Wakenitz. Es geht um Geschichten vom Rosengarten über Taufengel bis hin zu Maria Magdalena.