Die 7 Kirchen der Apokalypse

2

( 2 ) Ephesus - Die Revolution des Evangeliums Neu 28 MIN.

Sie gilt als das geheimnisvollste und wohl komplexeste Buch der Bibel: die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Filmemacher Christophe Hanauer macht sich auf den Weg, die sieben Gemeinden, die Johannes Sendschreiben erhielten, zu erforschen. Die zweite Etappe der Reise führt ihn nach Ephesus. Hier hat Paulus wärend seiner Missionsreisen den Grundstein für das Christentum gelegt. Doch Ephesus war Hauptstadt des Artemis-Kults. Was lösten Paulus Evangeliums-Predigten hier aus? Was ist in der Offenbarung mit verlorener Liebe gemeint? Lassen sich hier in Ephesus die Geheimnisse der Offenbarung lüften?