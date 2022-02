3 Folgen

Uwe Heimowski ist der politische Beauftragte der Evangelischen Allianz Deutschland. In dieser Rolle lädt er verschiedene Politiker und Politikerinnen in sein Büro nach Berlin ein - Menschen in Verantwortung. Er spricht mit ihnen über ihren Alltag, der nicht nur von Politik geprägt, sondern auch von ihrem Glauben geprägt ist.