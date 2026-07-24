Tägliche Ermutigung mit Déborah Rosenkranz

"Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen!“ So lautet das Motto von „Ein Wunder für jeden Tag“ – dem täglichen Kurzimpuls mit Sängerin und Songwriterin Déborah Rosenkranz.

Jeder Mensch geht in seinem Leben durch Höhen und Tiefen. Manchmal scheinen die Tiefen jedoch zu überwiegen. Dies sind die Momente, in denen die Sehnsucht nach Hoffnung groß wird. Mit ihren Impulsen möchte Déborah Rosenkranz Hoffnung geben. Egal welche Hürden der Alltag bringt, es gibt einen lebendigen Gott, der Wunder tun und Unmögliches möglich machen kann.

„Dein Lebenslauf sagt niemals etwas darüber aus, wie dein Leben weiterläuft!”, sagt Déborah. Offen teilt sie in ihren Impulsen Erfahrungen und Anekdoten aus ihrem eigenen Alltag und erzählt, wie sie es mit Gottes Hilfe und inspirierenden Bibelversen immer wieder selbst schafft, Hoffnung zu finden und weiterzugehen.

Eine bewegende Biografie

Déborah Rosenkranz weiß, wovon sie spricht. Sie selbst hat in ihrem Leben mehrmals erfahren, dass Gott Wunden in Wunder verwandeln kann. Bereits in jungen Jahren machte sie viel durch. Zwischen ihrem dreizehnten und zwanzigsten Lebensjahr litt sie unter schwerer Magersucht, die sie fast umbrachte. Mit 20 Jahren erlebte sie sexuellen Missbrauch. Eine Blutzyste brachte sie wenig später erneut an den Rand des Todes.

Mit Gottvertrauen zum Wunder

All dies konnte die Künstlerin überwinden und fand Heilung – wie? Mit Vertrauen auf Gott, der in der Bibel verspricht, dass er Wunden heilt und einen Weg voller Wunder für jeden Menschen bereithält. Sie teilt ihre Lebensgeschichte bis heute in ihren Liedern und Büchern mit ihren Mitmenschen. „Ein Wunder für jeden Tag“ ist ein weiteres Projekt, das Licht in einen manchmal dunklen Alltag bringen soll.

In Gottes Augen ist jeder Mensch wertvoll. Deshalb beendet Déborah ihre Impulse auch jedes Mal mit den gleichen Worten: „Danke für dich.“