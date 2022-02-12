Jeremy Hammond litt 20 Jahre unter einer Sucht nach Pornografie. Wie die Sucht sein, aber auch das Leben seiner Frau Inka, beeinträchtigt erzählen sie bei Königskinder.
Als Miriam Geske 8 Jahre alt war, wurde ihr Vater aufgrund seines christlichen Glaubens ermordet.
Als Philipp Mickenbecker die Diagnose bekam, dass er einen Gehirntumor hat, fühlte er keine Angst. Denn er kann seine Ängste an Gott abgeben.
"Ich habe geglaubt, ich habe gelebt, ich habe gepredigt - das war's. Amen", so beschreibt Theo Lehmann sein Leben und berichtet von spannenden Begegnungen.