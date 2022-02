Marokko: Liebe in Zeiten des Krieges

12 Folgen

1920er: Spanien führt Krieg in Marokko. Die spanischen Truppen haben viele Verluste und Verletzte zu verzeichnen. Die medizinische Not ist groß. Daher beschließt die spanische Königin, eine spezielle Gruppe junger Krankenschwestern zur medizinischen Unterstützung nach Marokko zu schicken. Das Besondere: Die meisten von ihnen sind aus adeligem Hause und haben gerade einmal einen Schnellkurs in Krankenpflege hinter sich. Eine von ihnen ist die musisch begabte Julia. Sie ist die Einzige, die noch über keinerlei medizinische Ausbildung verfügt. Da ihr Bruder und ihr Verlobter beide in Marokko vermisst sind, hat sie zunächst nur vor, den Einsatz zu nutzen, um die beiden zu finden. Doch schnell wird ihr und ihren Rot-Kreuz-Mitschwestern Pilar, Magdalena und Veronica klar, dass die Arbeit in einem Militärkrankenhaus mitten im Kriegsgebiet ihr Leben, ihr Denken, ihre Moralvorstellung und ihre Wünsche für die Zukunft dramatisch verändern wird. Hochwertig inszenierte 13-teilige Drama-Serie mit viel Gespür für Dramaturgie und Ausstattung. Basierend auf wahren Personen und Begebenheiten.