Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel

8 Folgen

Vor dem eindrucksvollen Panorama der Südtiroler Alpen arbeitet Pietro (Terence Hill) als Kommandant der Forstwache in der Gemeinde Innichen am Pragser Wildsee. Seit er seine Frau bei einem Bergunfall verloren hat, lebt er zurückgezogen und widmet sich ganz dem Schutz der Natur- und Tierwelt im Hochpustertal. An Aufregung mangelt es dennoch nicht. Dafür sorgt schon allein die Tatsache, dass die örtliche Polizeiwache auch in der Forststation untergebracht ist und Pietro immer wieder in die Kriminalfälle von Commissario Nappi, einem Großstädter aus Neapel, eingebunden wird. Unterstützung erhält Pietro außerdem von seinem Freund Roccia, einem ehemaligen Holzfäller.