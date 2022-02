1

Andreas Wiebe Daten goldwert

Andreas Wiebe hat sich auf Sicherheit im Netz spezialisiert. Er ist Gründer der Suchmaschine Swisscows. Er sieht zwar den Nutzen der neuen Technologien aus dem Bereich IT, erkennt aber auch, dass die Digitalisierung in unserer Zeit Gefahren aufweist. In dieser Sendung macht er klar: Auch wenn etwas kostenfrei ist, ist es nicht wirklich kostenfrei, denn unsere Daten sind anderen Gold wert. Jeder Zugriff aufs Internet hinterlässt höchst sensible Spuren. Aus diesem Grund hat Wiebe die Suchmaschine Swisscows entwickelt.