Hoffnungsfest 2021 (Deutsch mit kroatischen Untertiteln)

( 5 ) Hoffnung, weil ich angenommen bin / Hope because I'm accepted 58 MIN.

Die beiden Theologen Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric nehmen uns mit auf eine Reise hin zu Jesus Christus und zu Gott. Heute: Schächer am Kreuz. Wie stellen Sie sich Gott vor? Als jemanden, der auf Ihr Leben schaut und mit Adleraugen nach Fehlern sucht? Doch diese Vorstellung von Gott könnte nicht weiter von der Wirklichkeit entfernt sein. Es ist genau umgekehrt. Gott sieht was wir tun und sagt: "Ich habe gesehen, dass da was schiefgelaufen ist. Ich würde dich gern entlasten und dir eine zweite Chance geben. Möchtest du mit mir darüber reden?" Gast: Björn Hirsch, Musik: Lothar und Margarete Kosse, Moderation: Johannes Kuhn. Im TV ist eine Auswahl zwischen 4 Sprachen auf verschiedenen Tonspuren möglich: Deutsch (1), Englisch (2), Arabisch (3), Farsi (4). Online in der Bibel TV-Mediathek ist die Auswahl zwischen 7 Sprachen möglich: Deutsch, Englisch, Arabisch, Farsi, Chinesisch, Kroatisch, deutsche Gebärdensprache. The two speakers, Mihamm Kim-Rauchholz and Yassir Eric will be talking about their own highly personal encounters with Jesus. Both of them have really exciting stories to tell and will report on how God is working in their lives. In addition, Björn Hirsch is our guest. The former right-wing extremist explains in forthright terms how he felt years of hate and how he was freed from it as he personally experienced: Jesus accepts me. Today, Hirsch works as a theologian and lay pastor. The music in the program is provided by Margarete and Lothar Kosse. Lothar is a guitar-player, songwriter and producer and will play songs from their first joint album as Margarete sings. The program will be presented by Johannes Kuhn. On TV the program is offered in 4 languages: German (1), English (2), Arabic (3), Farsi (4). Online in the Bibel TV-Mediathek a choice between 7 languages is possible: German, English, Arabic, Farsi, Chinese, Croatian, German sign language.