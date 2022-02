1

( 1 ) Digital und ohne Angst 58 MIN.

Wie können wir in der heutigen Welt, in der alles digitaler und schneller wird und jegliche Ordnung zu wanken scheint, ohne Angst leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr. Johannes Hartl in seinem Vortrag. In einem ersten Schritt stellt er hierfür drei Megatrends vor, die die heutige Zeit nicht nur prägen, sondern alte Ordnungen überwerfen. Im zweiten Schritt geht er ganz praktisch auf die Frage ein, mit welchen Schritten wir uns als Christengemeinschaft furchtlos und fest in der Welt positionieren können, ohne ihr zu entfliehen.