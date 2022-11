1

( 1 ) Folge 1 Neu 50 MIN.

Unterwegs auf dem Jakobsweg im Jahr 2001. Als Großstadtpflanze fühlt Jana sich als Pilgerin vollkommen fehl am Platz. Und doch muss sie weitergehen - ihrer Schwester Leni zuliebe, die zuhause in Berlin im Krankenhaus liegt. Unterwegs trifft sie den Italiener Luca, Yoon Soo aus Korea, Roberto aus Mexiko und Raquel aus Spanien. Schließlich kommt es zu einem schicksalhaften Moment, in dem alle zusammenhalten müssen.