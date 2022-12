1 Folgen

Noch tiefer in das heutige Israel eintauchen: Das Magazin "Faszination Israel" zeigt das moderne Israel, ohne die biblischen Wurzeln des Landes und die jüdische Tradition der Einwohner außer Acht zu lassen. Beiträge über Holocaust-Überlebende, Jugendliche in Israel oder auch Projekte mit arabischen Kindern geben einen Einblick in das Leben der Menschen im Heiligen Land.