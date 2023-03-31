"Geh nicht alleine!" Wilhelm Risto plädiert dafür, gemeinsam mit anderen in einen neuen Lebensabschnitt aufzubrechen. Impuls zur letzten Folge von "Drei Wege - Tres Caminos".
Genau wie Yoon Soo die Schuld seines Sohnes auf sich nimmt, erzählt auch die Bibel von einer Person, die die Schuld aller Menschen auf sich genommen hat, erklärt Wilhelm Risto.
Genau wie bei den fünf Pilgern in der Serie kann der Zerbruch von Beziehungen auch unsere Herzen brechen. Wilhelm Risto macht Mut, den kennenzulernen, der zerbrochene Herzen heilen möchte.
Es gibt Orte, Begegnungen oder auch Sprüche, die eine Brücke zwischen Himmel und unserem Leben auf dieser Erde schlagen können. Wie kann man diese im Alltag finden?
Freunde können auf den schweren Abschnitten des Lebens helfen. Doch was, wenn sie nicht verfügbar sind? Wilhelm Risto weiß Rat…
Beim Pilgern erlauben wir Gott, uns mit seiner Liebe zu berühren, Wilhelm Risto hat sich hierzu Gedanken gemacht.