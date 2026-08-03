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(28) Sklaverei heute: Das Geschäft mit Menschen
Sklaverei ist nicht Geschichte - sie geschieht im Hier und Jetzt. Weltweit werden 50 Millionen Menschen in Sklaverei festgehalten, ausgebeutet und misshandelt. Und das nicht nur in fernen Ländern, sondern auch mitten in Deutschland. In dieser Folge sind Nathalie Schaller, Gründerin des humanitären Modelabels eyd und Mitarbeiterin bei IJM Deutschland e.V., und David Giesbrecht, Theologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Religionsfreiheit, zu Gast. Moderatorin Kim Diehl spricht mit ihnen über eine Realität, die uns alle betrifft.