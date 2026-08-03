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( 20 ) Suizid: Wenn das Leben zu schwer wird 27 MIN.

"Ich habe mein Kind so geliebt. Und trotzdem ist es tot." Das sagt Kati Birr zwei Jahre nachdem sich ihre 15-jährige Tochter Mia das Leben nimmt. Jeden Tag sterben in Deutschland 25 Menschen durch Suizid - ein Thema, das viele betrifft und dennoch oft tabuisiert wird. Auch Prof. Helge Stadelmann, ehemaliger Rektor der FTH Gießen, hat diesen Verlust erlebt. Was macht Suizid mit den Hinterbliebenen? Wie kann das Leben weitergehen, wenn das Undenkbare passiert? Und vor allem: Welche Warnsignale sollte man ernst nehmen und welche Hilfsmöglichkeiten gibt es? Darüber spricht Moderatorin Kim Diel mit ihren Gästen.