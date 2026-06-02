HOFFNUNGSMENSCH

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(25) Anna-Lena Mowselewski: Klima, Kinder, Krankheit - und was, wenn Wünsche unerfüllt bleiben?
Anna-Lena Moselewski wünscht sich, dass wir alle nachhaltig leben und das Klima schützen. Die 29-Jährige und ihr Mann wünschen sich seit Jahren Kinder. Anna-Lena hatte bereits mehrere Fehlgeburten. Und: sie hat Diabetes und wünscht sich Gesundheit. Aber was, wenn Wünsche unerfüllt bleiben? Wie leben wir damit? Und was können wir tun, dass sie vielleicht doch wahr werden? Darüber spricht Anna-Lena Moselewski mit Steffen Kern.