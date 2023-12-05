Um die Weihnachtszeit strahlen viele Lichter, Kerzenlichter, Weihnachtsbaumlichter. Doch auch Menschen können strahlen und Lichter sein und somit Hoffnung in die Welt bringen.
Mit Jesu' Geburt, dem Nullpunkt der Zeitrechnung, begann ein neues Zeitalter - ein positives, sagt Markus Kohl.
Dr. Johannes Schröder und Daniela May bedenken die Tradition des Schenkens vor dem Hintergrund des biblischen Weihnachtsgeschehens.
Die Worship-Family hilft dabei, das Wichtigste der Adventszeit zurück in den Fokus zu bringen.
Lohnt sich Hoffnung in einer Welt wie unserer, fragt Katja Zimmerman.
Die Engel verkünden den Hirten die Botschaft von der Geburt Jesu. Auf dem Weg zur Krippe begleitet uns alle die Musik der Worship-Family.