6 Folgen

Beim Lobpreis können wir Zeit in Gottes Nähe verbringen. Was passt also besser in die Advents- und Weihnachtszeit, in der Christen darauf warten und feiern, dass Jesus uns als Mensch nahe kommt? Die Worshipfamily und Markus Kohl laden genau dazu ein mit Liedern, die berühren, Freude bringen und mitreißen.