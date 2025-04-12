1

( 1 ) Das Wunder der Vergebung und Erlösung 30 MIN.

In dieser Serie zu Ostern geht der christliche Autor Wilkin van de Kamp in Jerusalem auf die Suche nach den sieben Orten, an denen Jesus geblutet hat, um deren Bedeutung zu entdecken. Zuerst besucht er den Garten Gethsemane, wo sich der dramatischste Kampf der Weltgeschichte zutrug. Danach besucht er den Ort, wo sich der spektakulärste Moment der letzten achtzehn Stunden im Leben Jesu abspielte. Außerdem geht er auf die Suche nach den Überresten des Palastes des Hohenpriesters Annas, um zu entdecken, was das zweite Wunder des Kreuzes für uns bedeutet.