Wofür es sich zu leben lohnt. - Menschen brauchen Hoffnung. Sie ist das Elixier, das einen zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt. Für Christen ist Jesus der Hoffnungsbringer, denn durch ihn haben die Menschen direkten Zugang zu Gott. Die Hoffnungsfestivals von proChrist sollen einen Raum schaffen, in dem jeder diese Hoffnung erleben kann. Vom 23. bis 26. August werden aus Magdeburg fünf Livestreams mit inspirierendem Bühnenprogramm gezeigt. (5/5)
Weil der Tod nich das Ende ist. - Menschen brauchen Hoffnung. Sie ist das Elixier, das einen zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt. Für Christen ist Jesus der Hoffnungsbringer, denn durch ihn haben die Menschen direkten Zugang zu Gott. Die Hoffnungsfestivals von proChrist sollen einen Raum schaffen, in dem jeder diese Hoffnung erleben kann. Vom 23. bis 26. August werden aus Magdeburg fünf Livestreams mit inspirierendem Bühnenprogramm gezeigt. (4/5)
Unabhängig von den Umständen. - Menschen brauchen Hoffnung. Sie ist das Elixier, das einen zuversichtlich auf das Morgen schauen lässt. Für Christen ist Jesus der Hoffnungsbringer, denn durch ihn haben die Menschen direkten Zugang zu Gott. Die Hoffnungsfestivals von proChrist sollen einen Raum schaffen, in dem jeder diese Hoffnung erleben kann. Vom 23. bis 26. August werden aus Magdeburg fünf Livestreams mit inspirierendem Bühnenprogramm gezeigt. (3/5)
Mit mir und anderen klar kommen. - Menschen brauchen Hoffnung. Sie ist das Elixier, das einen zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt. Für Christen ist Jesus der Hoffnungsbringer, denn durch ihn haben die Menschen direkten Zugang zu Gott. Die Hoffnungsfestivals von proChrist sollen einen Raum schaffen, in dem jeder diese Hoffnung erleben kann. Vom 23. bis 26. August werden aus Magdeburg fünf Livestreams mit inspirierendem Bühnenprogramm gezeigt. (2/5)
Wie Du emotional gesund durch Krisen kommst. - Menschen brauchen Hoffnung. Sie ist das Elixier, das einen zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt. Für Christen ist Jesus der Hoffnungsbringer, denn durch ihn haben die Menschen direkten Zugang zu Gott. Die Hoffnungsfestivals von proChrist sollen einen Raum schaffen, in dem jeder diese Hoffnung erleben kann. Vom 23. bis 26. August werden aus Magdeburg fünf Livestreams mit inspirierendem Bühnenprogramm gezeigt.
Menschen brauchen Hoffnung. Sie ist das Elixier, das einen zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt. Für Christen ist Jesus der Hoffnungsbringer, denn durch ihn haben die Menschen direkten Zugang zu Gott. Die Hoffnungsfestivals von proChrist sollen einen Raum schaffen, in dem jeder diese Hoffnung erleben kann. Vom 23. bis 26. Mai werden aus Karlsruhe fünf Livestreams mit inspirierendem Bühnenprogramm gezeigt. Sibylle Beck, Andreas Boppart und viele weitere Speaker geben persönliche Einblicke in ihr Leben und erzählen, wie Jesus ihnen Hoffnung schenkt. (4/5)
In diesem Gottesdienst aus Karlsruhe geht es darum, versöhnt zu leben. Das ist nicht immer einfach, aber Sibylle Beck bringt das Thema bewegend näher…
Menschen brauchen Hoffnung. Sie ist das Elixier, das einen zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt. Für Christen ist Jesus der Hoffnungsbringer, denn durch ihn haben die Menschen direkten Zugang zu Gott. Die Hoffnungsfestivals von proChrist sollen einen Raum schaffen, in dem jeder diese Hoffnung erleben kann. Vom 23. bis 26. Mai werden aus Karlsruhe fünf Livestreams mit inspirierendem Bühnenprogramm gezeigt. Sibylle Beck, Andreas Boppart und viele weitere Speaker geben persönliche Einblicke in ihr Leben und erzählen, wie Jesus ihnen Hoffnung schenkt. (2/5)
Menschen brauchen Hoffnung. Sie ist das Elixier, das einen zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt. Für Christen ist Jesus der Hoffnungsbringer, denn durch ihn haben die Menschen direkten Zugang zu Gott. Die Hoffnungsfestivals von proChrist sollen einen Raum schaffen, in dem jeder diese Hoffnung erleben kann. Vom 23. bis 26. Mai werden aus Karlsruhe fünf Livestreams mit inspirierendem Bühnenprogramm gezeigt. Sibylle Beck, Andreas Boppart und viele weitere Speaker geben persönliche Einblicke in ihr Leben und erzählen, wie Jesus ihnen Hoffnung schenkt. (1/5)