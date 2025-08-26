4

( 4 ) Karlsruhe: Session 4 75 MIN.

Menschen brauchen Hoffnung. Sie ist das Elixier, das einen zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt. Für Christen ist Jesus der Hoffnungsbringer, denn durch ihn haben die Menschen direkten Zugang zu Gott. Die Hoffnungsfestivals von proChrist sollen einen Raum schaffen, in dem jeder diese Hoffnung erleben kann. Vom 23. bis 26. Mai werden aus Karlsruhe fünf Livestreams mit inspirierendem Bühnenprogramm gezeigt. Sibylle Beck, Andreas Boppart und viele weitere Speaker geben persönliche Einblicke in ihr Leben und erzählen, wie Jesus ihnen Hoffnung schenkt. (4/5)